Muharrem İnce'nin istifasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Muharrem İnce, dün kameralar karşısına geçerek, 42 yıldır içinde bulunduğu CHP’den ayrıldığını açıklamıştı. İnce’nin istifasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) konuşan Kılıçdaroğlu, bunun CHP’den ilk istifa olmadığını belirterek, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar oldu. Demokraside bunlar olabilir. Biz, vatandaşın gündemi ile ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.