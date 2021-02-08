Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Memleket Hareketi'ni kuran ve CHP'den bugün istifa edeceğini açıklayan Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemi ile ilgili basın toplantısı yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin istifası ve CHP'ye yönelik eleştirisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Faik Öztrak'ın açıklamaları şöyle oldu:
CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da 1923'te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır.
İstifa yapıldıysa gelir. Ulaştı mı ulaşmadı mı sormadım. İstifada sözlü beyan esastır.