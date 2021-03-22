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Gündem Muharrem İnce'den Zillet İttifakı’na tepki: Böyle bir hesap olmaz
Gündem

Muharrem İnce'den Zillet İttifakı’na tepki: Böyle bir hesap olmaz

CHP'nin M. Kemal ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa edip Memleket Hareketini başlatan Muharrem İnce, Zillet İttifakı'na "oy" eleştirisinde bulunarak, "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. ‘3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8’de burada var’ diye toplayarak, böyle seçim hesabı olmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:21:00 -
Muharrem İnce'den Zillet İttifakı’na tepki: Böyle bir hesap olmaz

CHP'nin M. Kemal ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa edip Memleket Hareketini başlatan Muharrem İnce, Eskişehir'de gençlerle buluştu. İnce, Zillet İttifakı'na "oy" eleştirisinde bulunarak, "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. ‘3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8’de burada var’ diye toplayarak, böyle seçim hesabı olmaz" dedi.

Muharrem İnce, bir öğrencinin, gençler ile kararsızların oy oranlarını sorması üzerine "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. '3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8'de burada var' diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23'te yapabilir, 3'te yapabilir. Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Beni yine anlayacaklarına inanıyorum. Gençlerle birlikte bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Bu ülkeyi demokratikleştireceğiz. Onlara sürekli danışacağız. Onların fikirleri bizim için önemli. Siz Ömer gibi, Mehmet gibi Türkiye'yi gezerken, sizin gibi parlak çocuklara denk geldiğimizde haberim olsun, onlarla görüşmem lazım. Ben bu memleketin evlatlarına inanıyorum. Hakkari'de, Edirne'de, Sinop'ta, Antalya'da, Konya'da her yerde bizim akıllı evlatlarımız var. Yeter ki bu değerlendirilsin" ifadelerini kullandı.

"Türkiye gezilerine başlayacağım"

Muharrem İnce, henüz partinin kurulmadığını belirterek, "Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart'ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye'yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız" dedi.

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