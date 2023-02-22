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Gündem Muharrem İnce'den zikzaklar! Saadetlilerin uyanması için en somut örnek
Gündem

Muharrem İnce'den zikzaklar! Saadetlilerin uyanması için en somut örnek

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce "Bu zihniyeti yok etmek lazım" diyerek "Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu’nun çukuruna düşmeyelim" diyerek İslam'ı hedef aldı. Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise aynı Muharrem İnce'nin 2015 seçim çalışmalarına Hacı Bayram Veli Camii'nden başladığını söyleyerek eski CHP'li isme tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 15:10:00 -

Din görevlilerinin depremden etkilenen vatandaşlara manevi destek vermesinden rahatsız olan Muharrem İnce "Bu zihniyeti yok etmek lazım" diyerek "Deprem bölgelerine imam gönderiyorlar. 2023 yılındayız. Beyaz zambaklar ülkesi olacakken Orta Doğu’nun çukuruna düşmeyelim." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullanarak Saadet Partilileri uyardı.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Ne kadar acıklı bir tablo. Belki de uyanmamız için Saadet partililerin uyanması için hatta CHP'lilerin bile uyanması için en somut örnek. Muharrem İnce'yi 2015 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçim çalışmalarını Hacı Bayram Veli Camii'nden başlatmıştı. Kendisi 'Ben Ayet-el Kürsi'yi öyle bir ezberledim ki caminin hocası beni hafız yapacaktı' dedi. Muharrem İnce'nin şu an itibariyle cumhurbaşkanı olması pek mümkün görülmüyor. Bölge de imamlar zaten var. Bir de bu konuda eğitimli imamlarımız, ilahiyat mezunlarımız bölgede görevlendirildiyse senin bundan gurur duyman lazım. Kafa yapısı CHP kodlarıyla çalıştığı için bu sözü söylüyor. Sanki özel bir operasyon yapılıyormuş gibi algı oluşturuyor. Seçim öncesinde Ayet-el Kürsi ile karşımıza çıkan Muharrem İnce, depremle karşılaştığımız bir durumda bunları söylüyor" dedi.

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Yorumlar

Hüseyin

Sen zaten çokurdasın muharrem be fatih

İsmail

Allah nasıl bilirse öyle yapsın bir nalına bir mıhına vuruyor muharrem ince.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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