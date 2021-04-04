Muharrem İnce'den tepki çeken bildiri açıklaması! Böyle savunmaya çalıştı

Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, 104 emekli amiralin yediği halt hakkında tepki çeken bir açıklama yaptı.

Darbe imasında bulunarak büyük bir skandala imza atan emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda sözde 'görüş açıklamasını' normalleştirmeye çalışan İnce, sonrasında ise "Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım" dedi.

İnce, daha sonra attığı bir tweette ise, "Montrö konusu denizcilerin, amirallerin işidir. Bu konuda konuşanlar değil, konuşmayanlar sorgulanmalıdır." ifadelerini kullanarak ihanet bildirisini savunmaya çalıştı.

İşte o tepki toplayan tweetler: