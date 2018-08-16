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Muharrem İnce'den sert tepki: Yüzsüzlük yapmayın!

CHP'de olağanüstü kurultay için imza veren partililerin disiplin kuruluna sevkedilmesine Muharrem İnce'den çok sert tepki geldi. İnce, "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın." dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:20
Muharrem İnce'den sert tepki: Yüzsüzlük yapmayın!

Muharrem İnce resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP'de kurultay yapılmasını yineledi. "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın" diyen İnce, "TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin" dedi.

Muharrem İnce açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 23:20
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

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