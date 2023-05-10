Muharrem İnce'den sert cevap: Şerefsizlik!

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini "Eşinden özür dile" mesajı ile bir kasetinin olduğu iddiası üzerinden hedef alan Ali Yeşildağ'a ateş püskürdü.

FETÖ firarisi Cevheri Güven'in servis ettiği iddialara Twitter hesabından sert karşılık veren İnce, kendisi hakkında yorum yaparken, "ister gerçek olsun ister sahte" ifadelerini kullananları da kumpasa hizmet etmekle eleştirdi.

İnce şunları yazdı:

Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili “özel hayatın gizliliği" veya "ister gerçek olsun, ister sahte" değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir.

Son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İnce'nin eleştirdiği ifadeleri kullanmıştı.

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