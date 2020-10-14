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Siyaset Muharrem İnce'den olay CHP itirafı: Haber vermedim çünkü...
Siyaset

Muharrem İnce'den olay CHP itirafı: Haber vermedim çünkü...

CHP'li eski vekil Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan başlattığı Memleket Hareketi ile ilgili konuştu. İnce, CHP'li isimlerin harekete zarar verebileceğini düşünerek tek başına yoluna devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:40:00 -
Muharrem İnce'den olay CHP itirafı: Haber vermedim çünkü...

Eski Cumhuriyet Halk Partisi vekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu 'Memleket Hareketi' programı kapsamında Iğdır’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve şehir sakinleriyle ayak üstü sohbet eden İnce'nin, burada bir vatandaşla girdiği ikili diyalog dikkat çekti.

'Arkadaşlarıma zarar verirler'

Ziyaretinin habersiz olmasına ilişkin bir soruya cevap veren İnce, “Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.

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