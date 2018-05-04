Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’

yeniakit.com.tr Bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan programda ise İnce’nin adaylığı resmi olarak adaylığı açıklandı. Adaylık kararının açıklanmasının ardından akıllara Muharrem İnce’nin skandalları geldi.

TACİZ MESASLARI ATMIŞTI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2012 senesinde Bülent Arınç ile “taciz dosyası” tartışmasına girmişti. Bu skandalı İnce yalanlasa da, taciz ettiği kadın mağdure Fatma B. Takvim gazetesine konuşmuştu.

Muharrem İnce, bu skandalı her seferinde inkar etse de, Fatma B., "Attığı mesajlar elimde, 'Abazayım gel.' dedi. Rüşvet bile teklif etti..." demişti. İşte o haber:

ARINÇ: CHP'Lİ KADINLAR YANINA OTURMASIN

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Muharrem İnce'nin taciz skandalının patladığı günlerde, "Fezlekeden 3-4 mesaj okudum, yüzüm kızardı. CHP'li kadınlar İnce'nin yanına oturmasın." demişti. Bu sözlere karşı İnce, "Korkmuyorum, yargıda hesaplaşacağız." ifadesini kullanmıştı.