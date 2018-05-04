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Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birkaç sene önce kendisinden yardım isteyen Fatma B.'yi taciz ederek skandal ifadeler kullanmıştı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:31
Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’

 yeniakit.com.tr  Bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan programda ise İnce’nin adaylığı resmi olarak adaylığı açıklandı. Adaylık kararının açıklanmasının ardından akıllara Muharrem İnce’nin skandalları geldi.

TACİZ MESASLARI ATMIŞTI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2012 senesinde Bülent Arınç ile “taciz dosyası” tartışmasına girmişti. Bu skandalı İnce yalanlasa da, taciz ettiği kadın mağdure Fatma B. Takvim gazetesine konuşmuştu.

Muharrem İnce, bu skandalı her seferinde inkar etse de, Fatma B., "Attığı mesajlar elimde, 'Abazayım gel.' dedi. Rüşvet bile teklif etti..." demişti. İşte o haber:

 

ARINÇ: CHP'Lİ KADINLAR YANINA OTURMASIN

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent ArınçMuharrem İnce'nin taciz skandalının patladığı günlerde, "Fezlekeden 3-4 mesaj okudum, yüzüm kızardı. CHP'li kadınlar İnce'nin yanına oturmasın." demişti. Bu sözlere karşı İnce, "Korkmuyorum, yargıda hesaplaşacağız." ifadesini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:31
  1. muharrem ince chp
  2. Takvim gazetesi
  3. muharrem ince taciz

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet1 sa önce
    Ne oldu yargılama sonucu
  • SercanSercan1 sa önce
    Muharrem ince başkan olursa yandaşçılar turşu olur
  • MuratMurat1 sa önce
    cidden ülkede hukuk ve demokrasi üstün yargılama sonucunu açıklayabilirmisiniz merak ettim
  • ahlaklılar için önemliahlaklılar için önemli1 sa önce
    çok oy kaybettirir
  • bozkurt1071bozkurt107158 dk önce
    ... şunu da ii bilirsiniz her çıkışın bir inişi vardır ...
  • adil güralp, sivasadil güralp, sivas1 sa önce
    siz ne biçim muhafazakar mütedeyyin insanlarsınız bu gibi haberlerle ne yi amaçlıyorsunuz!!! ...
  • cihan hüseyincihan hüseyin40 dk önce
    bunlar seçilirse28 şubat hortlar!temel karamolla utansın.
  • tttttt1 sa önce
    super bir insan Muharrem İnce
  • bikere adamgibi düşünmek nasipolsun bikere adamgibi düşünmek nasipolsun 1 sa önce
    islama müslümana vatanamilete hayrıolmıyanın işi mi uyacak lerki günlerde bunun gibi yapanlara yapacaklara ibretoluyo şimdiden yeterki sıhatiman ihlaş suur lu olmakiçin uğraşalımamin iyiyoldaolan budünyadada kazanıyo öbürdünyadada kazanacakinşanllah azgınlıkeden indde birgüngeliyo önüne konuyo iyiyikötüyü seçemiyenler anlasın diye babim kalem göz kudretinlen gösteriyo kularım görsündie değilmi
  • ÂdemîÂdemî1 sa önce
    Uzun İNCE bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, ha gittim de gittim alamadım bir netice, ipin ucu başka ellere geçince, cama çizilmiş bir resimdir Muharrem İNCE, camın arkası nice nice.
  • cezvicezvi1 sa önce
    Lo zırto sen ırz düşmanıdır?O zaman sen bir pisliktir lo. Bellidir ha, Gıliçdaroğli seni çok aramıştır ha.
  • adamadam1 sa önce
    ... kudurun celladınız geliyor
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