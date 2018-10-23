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Muharrem İnce'den İstanbul için adaylık açıklaması... 'Ben varım'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden büyük bir hüsranla ayrılan CHP'nin adayı Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

23 Ekim 2018 Salı 08:41
Muharrem İnce'den İstanbul için adaylık açıklaması... 'Ben varım'

Bir gazeteye konuşan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı.
İnce, neden ön seçim talebinde bulunduğunu da şöyle gerekçelendirdi:
"Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız"

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:41
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ismail yılmazismail yılmaz48 dk önce
    bir fotoğraf bir insanı ancak bu kadar anlatır....
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