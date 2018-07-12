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Muharrem İnce'den flaş İBB adaylığı açıklaması

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İBB adayı olacağı iddialarına açıklık getirdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:28
Muharrem İnce'den flaş İBB adaylığı açıklaması

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık teklifi gelmesi halinde bunu reddedeceğini söyledi.

"BEN ADAY OLMAM, ENGİN BEY KENDİSİ ADAY OLABİLİR"

Engin Altay'ın açıklamalarının sorulması üzerine ise İnce, "Engin Bey de İstanbul milletvekilidir. Aday olmak isterse pekala kendisi olabilir. Benim böyle bir düşüncem yok. Ama bana sorarsanız, İstanbul Büyükşehir adayını üyeler belirlemelidir. 200 bin üye belirlemelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:28
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Muharrem İnce

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  • Tekin ArtutTekin Artut35 dk önce
    Kılıçdaroğlu 80milyoninsanın önünde pişmiş kelle gibiyalan atıp aday deyilim bakmayıninceninyalanı10 dakika sürmez bunlarıntek derdi koltuk insanlaratepedenbakmaktırbunlar bin kişilikdelegeyiyönetemiyorlar esteuzu billeh20milyon istanbuluçöp yığını yaparmillete kanalizasyon suyu içirirler
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