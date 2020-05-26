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Siyaset

Muharrem İnce'den Erdoğan'a skandal benzetme! Haddini aştı

Halk TV'de canlı yayına katılan Muharrem İnce skandal bir benzetmede bulundu. Sürekli CHP’de Kılıçdaroğlu diktatörlüğünden dem vuran İnce, programda meşru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı darbeci Kenan Evren’e benzetme küstahlığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:28:00 - 2020-05-26 13:51:29

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olan ancak halkın sandığa gömdüğü CHP’li Muharrem İnce katıldığı televizyon programında skandal ifadeler kullandı.

Halk TV’de yayınlanan programa katılan 'Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş'in mucidi Muharrem İnce, halkın oylarıyla seçilen meşru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren’e benzetme küstahlığında bulundu.

İnce "Ben onların yaşındayken üniversite öğrencisiydim. Türkiye’nin başında apoletli Kenan Paşa vardı. Şimdi kıravatlı Recep Paşa var." dedi.

İnce’nin skandal sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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Yorumlar

Doğrusu

Muharrem efendi baktı ki artık eskisi gibi siyasî gündemde kendisine yer bulamıyor, bari bir şeyler söyleyeyim de bay kemal bana yeniden gel bakalım muharrem desin diye çırpınıyor.
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semih

sana o zamanlar hacımuarrem deyorlardı hiç bir cumayı kaçırmıyordun her gün cuma kılıyordun he he he
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