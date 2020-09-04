  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muharrem İnce'den CHP'yi tedirgin eden hamle
Gündem

Muharrem İnce'den CHP'yi tedirgin eden hamle

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'nin startını Sivas'tan veriyor. Bu hamlesiyle CHP yönetiminde tedirginliğe neden olan İnce, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada kaygı ve korkularının olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:17:00 -
Muharrem İnce'den CHP'yi tedirgin eden hamle

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 23 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni bugün Sivas'tan başlatacak.

Kente gitmek için sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı'na gelen Muharrem İnce, VIP bölümüne girişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP'den ihracı istenen İnce, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketle ilgili 'itirazımız yok' açıklamasını da değerlendiren Muharrem İnce, "İtirazı olmamasına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'Memleket Hareketi' içinse Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacak"

CHP'de "oylar gider" tedirginliği

Muharrem İnce'nin bugün başlatacağı hareketin, CHP genel merkezinde oyların bölüneceği yönünde bir tegirdinliğe neden olduğu öne sürüldü. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap basınından Yunanistan'a sert tepki
Gündem

Arap basınından Yunanistan'a sert tepki

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hukuk tanımaz tavrı Arap basınında konuşuldu. Yunanistan'ın provokatif hamleler yürü..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti
Dünya

Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti

Dünyaca ünlü Fransız düşünür Michel Onfray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak bir tespitte bulundu. Onfray, Frans..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı