Muharrem İnce'den CHP'yi tedirgin eden hamle

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 23 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni bugün Sivas'tan başlatacak.

Kente gitmek için sabah erken saatlerde İstanbul Havalimanı'na gelen Muharrem İnce, VIP bölümüne girişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP'den ihracı istenen İnce, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketle ilgili 'itirazımız yok' açıklamasını da değerlendiren Muharrem İnce, "İtirazı olmamasına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'Memleket Hareketi' içinse Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacak"

CHP'de "oylar gider" tedirginliği

Muharrem İnce'nin bugün başlatacağı hareketin, CHP genel merkezinde oyların bölüneceği yönünde bir tegirdinliğe neden olduğu öne sürüldü.