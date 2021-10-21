Muharrem İnce'den CHP'yi kızdıracak sözler: İYİ Halk Partisi deyin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de CHP'lileri sinirlendirecek bir teklifte bulundu. İnce, ittifaklar yerine partilerin birleştirilmesi gerektiğini savunarak, "Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir Öğretmenevi'nde basınla buluşmasında siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu. İnce, ittifakların yerine partilerin birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de ittifakların koalisyonla eşit olduğunu ileri süren Muharrem İnce, seçime yaklaşmadan ittifaka girme konusunda karar vermeyeceklerini dile getirdi.

"İYİ Halk Partisi deyin"

Seçimler öncesinde yüzde 50 artı 1 alamayacaklarını anlayınca ittifaka dahil olabileceklerini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifaktaki partileri 'amcaoğlu', 'dayıoğlu' şeklinde nitelendirdi.

İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan Muharrem İnce, CHP'yi kızdıracak teklifte bulundu. Daha önce de "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" diyen İnce, bu kez de "Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin" dedi.