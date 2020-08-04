Muharrem İnce'den bomba açıklamalar! 'Evet' dedi ve tarih verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP’den ayrılacağı konuşulan Muharrem İnce’nin yeni parti kurma iddilarıyla ilgili detayları paylaştı.

Selvi, Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partinin hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacağını; partiye 'İnce’nin ekibinin kurduğu parti' görünümü verilmeyeceğini; partide eski CHP’li sadece kendisinin olacağını ifade etti.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

Muharrem İnce cephesindeki gelişmeleri dikkatle takip ediyorum. Çünkü Muharrem İnce ciddiye alınması gereken birisi. Bence Kılıçdaroğlu da dikkate alsa yararlı olur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 16 milyon oy alıp yüzde 30’u aşan Muharrem İnce, o tarihten itibaren adım adım yok sayılmaya, değersizleştirilmeye çalışılıyor. Muharrem İnce daha önce bunu, “Bana selam vereni harcıyorlar” diye ifade etmişti. Ancak CHP kurultayında yaşananların bardağı taşıran son damla olduğu anlaşılıyor.

‘Parti kuracağım’ demiş

Çünkü Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla konuşuyorum. İnce’nin “Parti kuracağım” dediğini söylüyorlar. Bu arada bir yanlışımı düzelteyim. İnce Bodrum’a gitmemiş, çalışmalarını Yalova’da sürdürüyormuş.

CHP’den başka bir kimliği olmadığını söyleyen Muharrem İnce’nin yeni parti kurma noktasına nasıl geldiğini aktaracağım. Ama İnce’nin “Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak olan yeni bir parti kuracağım” dediği ifade ediliyor. Atatürk’ün partisi Cumhuriyetçileri kendi çatısı altında toplayamıyor mu, CHP’nin ana omurgasını oluşturan Cumhuriyetçiler kendilerini sahipsiz kalmış mı hissediyorlar? Demek ki kendisini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan CHP’lilerde duygusal bir kırılma yaşanmış.

Partinin ilkeleri

Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla bir değil birkaç görüşme yaptım. Edindiğim izlenim: Muharrem İnce sadece parti kurmaya karar vermemiş, aynı zamanda kuracağı partinin ilkelerini belirlemiş. Bir plan-program dahilinde yola çıkıyor diyebiliriz. Muharrem İnce’nin partisini yılbaşında kuracağı söyleniyor.

Muharrem İnce’nin yakın çevresine kuracağı partinin ilkelerini şöyle sıraladığı ifade ediliyor:

1- Yeni parti hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak.

2- CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin ekibinin kurduğu parti görünümü verilmeyecek. Partide eski CHP’li sadece Muharrem İnce olacak.

Bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da olmayacak

Bu aynı zamanda CHP’ye yönelik bir eleştiriyi de içeriyor. Partinin omurgasının bir yerlere kaydığı iddiasını taşıyor.

3- Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı İran’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.

4- Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.

5- Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.

‘CHP’yi böldü’ suçlamasına ne diyecek?

Yeni parti kurmak için değerlendirmeler yapan Muharrem İnce’nin “CHP’yi bölüyor” eleştirilerine karşı “Parlamenter sistemde bir bölen olurdu. Ancak 50 artı 1’in arandığı başkanlık sisteminde bir bölen olmaz” dediği ifade ediliyor. İnce’nin kurmaylarına “CHP’yi Kılıçdaroğlu böldü. Bana selam verenleri tasfiye etti. Cumhuriyetçileri CHP’nin dışına itti” dediği ifade ediliyor.

"Birinci parti olacağız"

Muharrem İnce’nin kuracağı partiye ilişkin olarak yakın çevresine “İttifak yapmayacağım. Birinci parti olacağız. Yeni sistemde birinci parti olmak zor değil. Yeter ki iyi bir çıkış yapalım. Türkiye’nin geneline hitap edelim” dediği söyleniyor.