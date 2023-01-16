Muharrem İnce'den Babacan'a "SİHA" tokadı! Ali, eşekten düşmüşe dönecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef almıştı. Babacan, yerli ve milli SİHA'lar için ''Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu projede öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar." şeklinde konuşmuştu.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ali Babacan'ı SİHA'lar hakkındaki söylemleri nedeniyle eleştirdi. İnce, paylaşımında ''6'lı masanın ortağı olan Babacan "SİHA'lara dokunacakmış." Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.'' ifadelerine yer verdi.