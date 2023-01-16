  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan bomba Menderes mesajı! Cümleyi duyanlar "Seçim tarihi artık çok net" dedi

Uzman isimden olay açıklama! 'Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyeti yok'

CHP yandaşı gazeteciler Emin Çapa ile Enver Aysever birbirine girdi! Sebebi, herkesi şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsüne anayasa güvencesi mesajı

Yüzbinlerce çalışanı ilgilendiriyor! İki yıllık maaş zam oranı için süreç yarın başlıyor

"Erdoğan çağırsa da Bakanlığa geri dönmem!" dedi mi? Mehmet Şimşek'ten açıklama

Uzman isimden deprem uyarısı: Peş peşe yaşanan depremlere dikkat! büyük depremin ayak sesleri

İngiliz The Economist'ten çarpıcı Meis adası yorumu! "Türkiye küçük Yunan adasını ele geçirebilir mi?"

Teşkilat'ta büyük çıkmaz! Murat Yıldırım ve Deniz Baysal ayrılıyor mu?

Arap ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı! Sınır hattına binlerce asker ve polis konuşlandırdılar
Gündem Muharrem İnce'den Babacan'a "SİHA" tokadı! Ali, eşekten düşmüşe dönecek
Gündem

Muharrem İnce'den Babacan'a "SİHA" tokadı! Ali, eşekten düşmüşe dönecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerli ve milli SİHA'lar için, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." açıklamasını yapmıştı. Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu siyaset üstü milli bir konudur'' diyerek Babacan'ın söylemlerini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:54:00 -
Muharrem İnce'den Babacan'a "SİHA" tokadı! Ali, eşekten düşmüşe dönecek

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran Baykar şirketini hedef almıştı. Babacan, yerli ve milli SİHA'lar için ''Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu projede öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar." şeklinde konuşmuştu.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ali Babacan'ı SİHA'lar hakkındaki söylemleri nedeniyle eleştirdi. İnce, paylaşımında ''6'lı masanın ortağı olan Babacan "SİHA'lara dokunacakmış." Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.'' ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23