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Muharrem İnce'den Ayasofya açıklaması: Davet olursa ilk namaza giderim

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, davet gelmesi halinde, Danıştayın kararı sonrası asli hüviyetine kavuşan Ayasofya Camii'ne ilk namaza gidebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 08:14:00 -
Muharrem İnce'den Ayasofya açıklaması: Davet olursa ilk namaza giderim

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ayasofya'nın Danıştay kararıyla tekrar cami kimliğine kavuşturulmasına ilişkin, 'davet olursa Ayasofya'daki ilk namaza gidebileceğini' söyledi. İnce, söz konusu kararın Türkiye'ye ait olduğunu belirterek 'egemenlik hakkı' vurgusu yaptı.

İnce'nin açıklamalarını Saymaz aktardı

Halk TV‘de canlı yayınlanan bir programa İsmail Saymaz'ın telefonu üzerinden bağlanan İnce, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saymaz, sesinin yayına verilmesini kabul etmeyen İnce'nin açıklamalarını dinleyerek şöyle aktardı:

"Orası bizim mülkümüzdür"

"Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız.

"Davet olursa namaza giderim"

Bu sözlerin ardından İnce, “Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusu üzerine, “O gün protokol olmaz; ama özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim." yanıtını verdi.

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