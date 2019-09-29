Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması: Bugün daha gür biçimde söylemeliyiz...

CHP'li Muharrem İnce, Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın demokrasi cephesinde olduğunu ileri sürdü.

2023 yılında Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen CHP'li Muharrem İnce, yeni parti kuracağı konuşulan isimlere destek vererek adeta oy istedi.

İnce, iki isminde demokrasi cephesinde olduğunu ileri sürerek, "Davutoğlu’nun bakanlık ve başbakanlığını haklı olarak eleştirmeliyiz. Türkiye’nin demokrasisinin dumura uğratılmasında bazen destekleyerek bazen de sessiz kalarak önemli pay sahibi olduğunu mutlaka belirtmeliyiz. Ama onun Başbakanlık’tan ve AK Parti Genel Başkanlığı’ndan istifa ettirilmesindeki gerçekleri de görmeliyiz. Ona yapılanın, aynı zamanda Türkiye demokrasisine yapılan bir darbe olduğunu o gün söyledik, bugün daha gür biçimde söylemeliyiz. Çünkü Türkiye’de siyasi mücadelenin birinci hedefi, demokrasiyi yeniden kazanmak ve geçmişte görülen eksiklerini gidermektir. Her ikisini de -başarılı olsun ya da olmasınlar- tek adam rejimine karşı duruşlarından dolayı demokrasi cephesi içinde değerlendiriyorum" dedi.

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