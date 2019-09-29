0553 313 94 23

Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması: Bugün daha gür biçimde söylemeliyiz...

2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a güzelleme yaptı.

29 Eylül 2019 Pazar 15:36
Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması: Bugün daha gür biçimde söylemeliyiz...

CHP'li Muharrem İnce, Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada,  Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın demokrasi cephesinde olduğunu ileri sürdü.

2023 yılında Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen CHP'li Muharrem İnce, yeni parti kuracağı konuşulan isimlere destek vererek adeta oy istedi.

İnce, iki isminde demokrasi cephesinde olduğunu ileri sürerek, "Davutoğlu’nun bakanlık ve başbakanlığını haklı olarak eleştirmeliyiz. Türkiye’nin demokrasisinin dumura uğratılmasında bazen destekleyerek bazen de sessiz kalarak önemli pay sahibi olduğunu mutlaka belirtmeliyiz. Ama onun Başbakanlık’tan ve AK Parti Genel Başkanlığı’ndan istifa ettirilmesindeki gerçekleri de görmeliyiz. Ona yapılanın, aynı zamanda Türkiye demokrasisine yapılan bir darbe olduğunu o gün söyledik, bugün daha gür biçimde söylemeliyiz. Çünkü Türkiye’de siyasi mücadelenin birinci hedefi, demokrasiyi yeniden kazanmak ve geçmişte görülen eksiklerini gidermektir. Her ikisini de -başarılı olsun ya da olmasınlar- tek adam rejimine karşı duruşlarından dolayı demokrasi cephesi içinde değerlendiriyorum" dedi.

İmamoğlu'na 'resti çekmişti...' Muharrem İnce'den yeni adaylık açıklaması!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:36
  1. Muharrem İnce
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pankek nasıl yapılır?
    1. Pankek nasıl yapılır?
    2. Başkan Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi..
    3. Acun'dan Kruse tepkisi: Şov yapmaya..
    4. Alışverişte görenler, fotoğraf..
    5. Gazze halkının yüzde 85'i yoksulluk..
    6. İran petrol tesislerinin korunması..
    7. Anamur'da orman yangını!
    8. Deprem anında okunacak dua
    9. Tunceli HDP İl Başkanına gözaltı
    10. 20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin..
    11. Balkondan düşüp hayatını kaybeden..
    12. 'Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım..
    13. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar..
    14. Ortaköy'de dükkanlar boşaltıldı!
    15. 'Geyve ayvası' çiftçiyi sevindirdi
    16. Sular çekilince köy sakinlerinin..
    17. HDP'li belediyelere kayyım çağrısı!
    18. Es selam isminin anlamı nedir? Esmaül..
    19. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    20. Yeni Kömürhan Köprüsü'nün..
    21. Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama:..
    22. Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu ve..
    23. Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan..
    24. İlahiyat profesörü İhsan..
    25. Ekipler görme engelli kedi için..
    26. Tazminat vergi iadesi başvurusu nasıl..
    27. Erzincan'da trafik kazası! 4 yaralı
    28. Suudi Arabistan'da korkutan yangın
    29. Türkiye karşıtı konferans yapan CHP'ye..
    30. 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına..
    İstanbul depremini imam hatiplere bağlayan Celal Şengör'e tarihi ayar!
    İstanbul depremini imam hatiplere bağlayan Celal Şengör'e tarihi ayar!
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!