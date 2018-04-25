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Muharrem İnce'den, Abdullah Gül'ün olası adaylığına sert tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı tartışılırken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den itiraz geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:52
Muharrem İnce'den, Abdullah Gül'ün olası adaylığına sert tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı tartışılırken, CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçenlerden biri olan Muharrem İnce'den itiraz geldi.

İnce, Twitter'dan şu değerlendirmelerde bulundu:

''Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.''

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:52
  1. muharrem ince
  2. abdullah gül

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