Muharrem İnce'den, Abdullah Gül'ün olası adaylığına sert tepki
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı tartışılırken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den itiraz geldi.25 Nisan 2018 Çarşamba 17:52
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı tartışılırken, CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçenlerden biri olan Muharrem İnce'den itiraz geldi.
İnce, Twitter'dan şu değerlendirmelerde bulundu:
''Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.''
YORUM YAZ