Muharrem İnce'den, Abdullah Gül'ün olası adaylığına sert tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı tartışılırken, CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçenlerden biri olan Muharrem İnce'den itiraz geldi.

İnce, Twitter'dan şu değerlendirmelerde bulundu:

''Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.''