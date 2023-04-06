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Siyaset

Muharrem İnce'den 6'lı masaya: Her an patlayacak bir dinamit gibi!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 22:45:00 -
Muharrem İnce'den 6'lı masaya: Her an patlayacak bir dinamit gibi!

Gabon uyruklu öğrencinin ölümüyle ilgili açıklamada bulunan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Gabon uyruklu öğrencinin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Gabon’lu üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlar sebebiyle bir basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur" denildikten sonra, şu ifadeler kullanıldı:

Gabonlu üniversite öğrencisi J.D.D.I’nin 26 Mart 2023 tarihinde Filyos Çayı’nda cansız bedeninin bulunması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Olay yeri inceleme işlemleri ile cenazenin ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır.

Ölenin ikameti ve gidiş güzergahındaki tüm kamera görüntüleri incelenmiştir. İkametteki ölene ait delil niteliğindeki eşyalar ve cep telefonuna el konulmuş olup, cep telefonu üzerindeki detaylı inceleme sonuçları devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemelidir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir.
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