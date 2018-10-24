Muharrem İnce'den '24 Haziran' bombası: Seçimi 'Gel bakalım Muharrem' yüzünden kaybettik

CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN TÜRK'te katıldığı Buket Aydın'la 40 programında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili itirafta bulundu. İnce, "Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu." dedi.

"Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik"

Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu. Çift başlı görüntü yaramadı. İnsanlar bizi daha dirayetli bulabilirdi. Gel bakalım Muharrem'de tuzu biberi oldu.

"Çift başlı görüntü vermemiz inandırıcılığımızı düşürdü"

Hatalarımız var mı tabii ki var. Eksiklerimiz var mı tabii ki var. Hatalar düzeltilir eksikler giderilir. CHP'liler çok çalıştı. Benim karşımda olanlar bile var güçleriyle çalıştı. Asla onların hakkını yiyemem. Çift başlı görüntü vermemiz inandırıcılığımızı düşürdü. 35 bandını zorlayabilirdik.