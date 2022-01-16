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Siyaset Muharrem İnce: Virajı dönünde birbirlerine kazık atacaklar!
Siyaset

Muharrem İnce: Virajı dönünde birbirlerine kazık atacaklar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Davutoğlu ve Babacan gibi isimlere atıfta bulunarak, "Yıllarca AK Parti'de en üst görevler yapmış, kişisel ikballeri için yollarını ayıranlarla ana muhalefet kuzu sarması olmuşlar ama köşeyi dönünce kazık atmak derdindeler herkes birbirine, virajı bekliyorlar. Virajı dönünce birbirlerine kazık atacaklar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 18:36:00 -
Muharrem İnce: Virajı dönünde birbirlerine kazık atacaklar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP’nin kendi partisinde yetişenlere sahip çıkmadığını savunarak, "Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti’nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar. AK Parti'den kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Palandöken ile Yakutiye ilçe binalarının açılışına katılmak için Erzurum’a gelen İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililere hitaben bir konuşma yaptı.

'CHP, partiye gönül verenleri korumuyor'

İnce, CHP’nin kendi partisinden çıkan ve bu partiye gönül verenleri korumadığını savundu.

AK Parti’den ayrılanların CHP’de yol gösterici veya kurtarıcı rolüne büründüğünü ileri süren İnce şöyle devam etti:

"Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar. AK Partiden kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar.

'Virajı dönünce birbirlerine kazık atacaklar'

Yıllarca AK Parti'de en üst görevler yapmış, kişisel ikballeri için yollarını ayıranlarla ana muhalefet kuzu sarması olmuşlar ama köşeyi dönünce kazık atmak derdindeler herkes birbirine, virajı bekliyorlar. Virajı dönünce birbirlerine kazık atacaklar. Ben adayım ama sizde o cesaret yok."

Toplantının ardından İnce, partisinin Yakutiye ve Palandöken ilçe başkanlıkları binalarının açılışını yaptı.

İnce, beraberindekilerle daha sonra tarihi Erzurum Kongre Binasını gezerek, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919’da düzenlenen Erzurum Kongresi hakkında bilgi aldı, parti otobüsüyle şehir turu atarak Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

 

 

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