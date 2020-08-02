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Siyaset

Muharrem İnce sosyal medyadan konuştu! ‘Kararımı açıklarım’

‘Yeni parti’ kuracağı iddialarına ilişkin Muharrem İnce’den bu kez sosyal medyadan açıklama geldi. İnce, ‘Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:52:00 -
Muharrem İnce sosyal medyadan konuştu! ‘Kararımı açıklarım’

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den bu kez sosyal medya üzerinden cevap geldi.

Kısa süre önce ANKA Haber Ajansı’nın verdiği bilgeye göre; Muharrem İnce yeni parti iddialarına ilişkin olarak “Yeni bir partiye ihtiyaç yok, bunlar iktidarın çöktüğünü anlayanların algı operasyonu böyle bir düşüncemde yok, hiç olmadı da” demişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.

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