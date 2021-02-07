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Siyaset Muharrem İnce resmen bırakıyor! Saat belli oldu
Siyaset

Muharrem İnce resmen bırakıyor! Saat belli oldu

Yeni parti kurma hazırlıklarına başlayacak olan Muharrem İnce'nin yarın CHP'den istifa edeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:51:00 -
Muharrem İnce resmen bırakıyor! Saat belli oldu

Yeni bir parti kurma hazırlığındaki Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, pazartesi günü (yarın) Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce basın toplantısını saat 13.30'da Ankara'da Yaşamkent'te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde gerçekleştirilecek ve toplantı pandemi nedeniyle açık hava koşullarında yapılacak.

Açıklama yapacak

Habertürk'te yer alan habere göre; Muharrem İnce'ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında CHP'den "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıydı

2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.

İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.

İnce, Memleket Hareketi adıyla başlattığı parti kurma çalışmaları kapsamında Türkiye çapında gezilere çıkmış, 50 ili dolaşmıştı.

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Yorumlar

Muharrem ... andırıyor, hep elenir

Bu i.ne var ya, İstanbul belediye başkanı adayı olamayınca kafayı sıyırdı; cumhurbaşkan adayı olması yemdi, kılıçtaroğlu çok kötü çaktı buna!
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