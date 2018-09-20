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Muharrem İnce rapor hazırlattı… ‘CHP, 2 büyükşehiri kaybedecek’

Eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi Muharrem İnce, 24 Haziran sonrası bir rapor hazırlattı. '24 Haziran sonuçlarına göre CHP’li belediyeleri neler bekliyor?' başlıklı raporda, partinin iki büyükşehiri kaybedebileceği analizine yer verildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:15
Muharrem İnce rapor hazırlattı… ‘CHP, 2 büyükşehiri kaybedecek’

Muharrem İnce, seçim analisti ve istatistik uzmanı Filiz Aydın Koç’a '24 Haziran sonuçlarına göre CHP’li belediyeleri neler bekliyor?' başlığıyla bir rapor hazırlattı.

Koç'un hazırladığı 14 sayfalık rapora göre, İnce seçimlerde 30 büyükşehirde partisinden daha fazla oy aldı.

Rapora göre CHP, İnce’nin aldığı oy oranlarını alırsa elindeki 6 büyükşehir belediyesini 9'a çıkaracak. Kendi oy oranlarını korursa 2 belediyeyi kaybedecek.

AK Parti-MHP ittifakı ile de elindeki büyükşehirleri 2'ye düşürme ihtimali barındırıyor.

Raporda şu başlıklar öne çıkıyor:

'İNCE'NİN OYLARINDA İTTİFAK ETKİSİ YOK'

— 30 büyükşehir belediyesi bazında, Cumhurbaşkanı adaylarının oyları, partilerinin aldıkları oylarla karşılaştırıldığında; Erdoğan'ın yüzde 25 oranında daha fazla oy aldığı görülürken, İnce için bu oran (yüzde 36,2)'dir. Erdoğan'ın oylarında ittifak etkisi varken, İnce'de böyle bir etki bulunmamaktadır. Bu oran, İnce'nin CHP'ye oy veren seçmen kitlesinde önemli bir ayrışma yarattığını göstermektedir.

İNCE HIZLI BİR ÇIKIŞ YAPTI

— İnce, partisine göre, seçmen nezdinde, çok hızlı bir çıkış göstermiştir. 30 büyükşehir belediyesinde, partisinin aldığı oyla, kendisinin aldığı oy, birbiriyle kıyaslandığında, yüzde 36 daha yüksektir. Erdoğan, ittifak oylarından yararlandığı halde, partisinin oyuyla, kendi oyu arasındaki fark yüzde 25'tir.

'CHP 15 BÜYÜKŞEHİRDE OY KAYBETTİ'

— CHP ise 24 Haziran'da, 30 Mart'ta, 30 büyükşehir belediyesinin 15'inde oy artışı sağlamışken, 15'inde oy düşüşü yaşamıştır.

— İnce, ülke genelindeki oylarla kıyaslandığında, partisinden yüzde 8,1 düzeyinde fazla oy almıştır. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde yüzde 8,8 seviyesinde, diğer illerde ise yüzde 5,8 oranındadır.

'İNCE HER BÖLGEDE OY ARTIŞI SAĞLADI'

— İnce, Türkiye'nin her bölgesinde oy artışı sağlamıştır, özellikle doğu illerinde olağanüstü büyük artışlar olmuştur.

— İnce, 30 büyükşehir belediyesine partisinin 30 Mart 2014'te aldığı oya göre bakıldığında, 24'ünde oy artışı sağlamış, 6'sında düşük oy almıştır. 24 Haziran 2018'de ise tamamında, partisinden daha çok oy almıştır.

'30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KİM KAZANIYOR, KİM KAYBEDİYOR?'

— CHP'nin elinde 6 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bunlar Aydın, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Tekirdağ. 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, Eskişehir ve Hatay'ı AKP kazanmaktadır.

— İnce'nin aldığı oylara göre baktığımızda ise herhangi bir kayıp yaşanmıyor. 6 büyükşehre ilave olarak, 3 büyükşehir daha kazanılıyor. Bunlar, Adana, Antalya ve Mersin.

— 24 Haziran sonuçlarını, AK Parti+MHP ittifak oyları olarak aldığımızda ise CHP'nin elindeki 6 büyükşehrin 2'si daha kaybedilmektedir. Bunlar Aydın ve Tekirdağ'dır.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:15
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Hatay
  6. Eskişehir
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. Adana
  10. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • haydahayda1 sa önce
    sanki belediyeleri alınca hizmet gelecek hırsızın önde gidenine bak hele...
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