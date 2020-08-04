Muharrem İnce partiyi ne zaman kuruyor?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından her geçen gün itibarsızlaştırıldığı ileri sürülen Yalova eski CHP Milletvekili Muharrem İnce’ye CHP’nin son kurultayında görülen reva bardağı taşıran son damla olarak belirtiliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İnce'ye yakın kaynaklarla görüştü ve İnce'nin “Parti kuracağım” dediğini söylediğini aktardı. İnce'nin çalışmalarını Yalova'da sürdürdüğünü belirten yazar, merak edilen ayrıntıları köşe yazısında böyle paylaştı:

Muharrem İnce'nin yeni partisinin ilkeleri neler?

1- Yeni parti hiç siyaset yapmamış, alanında uzman olan yeni isimler tarafından kurulacak.

2- CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin ekibinin kurduğu parti görünümü verilmeyecek. Partide eski CHP’li sadece Muharrem İnce olacak. Bu aynı zamanda CHP’ye yönelik bir eleştiriyi de içeriyor. Partinin omurgasının bir yerlere kaydığı iddiasını taşıyor.

3- Partinin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Ankara’da, bir ayağı Moskova’da, bir ayağı İran’da, bir ayağı Brüksel’de olmayacak. İki ayağı da Ankara’da olacak.

4- Yeni parti Türkiye’ye hitap edecek. Sağ-sol, Alevi-Sünni, başörtülü-başı açık gibi bir kaygısı olmayacak.

5- Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak.

Muharrem İnce’nin partisi kaç oy alır?

Muharrem İnce’nin kuracağı partiye ilişkin olarak yakın çevresine “İttifak yapmayacağım. Birinci parti olacağız. Yeni sistemde birinci parti olmak zor değil. Yeter ki iyi bir çıkış yapalım. Türkiye’nin geneline hitap edelim” dediği söyleniyor.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları