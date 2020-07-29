Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce CHP’den ayrılıyor mu?
Muharrem İnce CHP’den ayrılıyor mu? CHP’nin Cumhurbaşkan adayı olan Muharrem İnce hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu kurultay gerçekleştirilen CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki muhalifleri parti yönetiminden tasfiye etmişti. Kılıçdaroğlu’nun 2023’te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi’nin ortak çatı adayının Abdullah Gül olacağı konuşulurken, her defasında CHP’nin cumhurbaşkan adayı olacağını söyleyen Muharrem İnce hakkında bomba iddia atıldı. Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce CHP’den ayrılıyor mu? İşte detaylar.
CHP'de tam sular duruluyor gibi olurken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeni parti kuruyor. Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararına rağmen Ayasofya'nın açılışına gitmişti. Yeni Şafak gazetesi yazarı eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını iddia etti. Orakoğlu, CHP'li bazı milletvekillerinin de Muharrem İnce'nin partisine geçeceğini savundu. İşte Orakoğlu'nun bugünkü yazısında yer alan o iddia: "Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce’nin bayram sonrasında CHP’den kopacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na gözün aydın olsun mu diyelim yoksa geçmiş olsun mu?"