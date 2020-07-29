Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce CHP’den ayrılıyor mu?

CHP'de tam sular duruluyor gibi olurken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeni parti kuruyor. Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararına rağmen Ayasofya'nın açılışına gitmişti. Yeni Şafak gazetesi yazarı eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını iddia etti. Orakoğlu, CHP'li bazı milletvekillerinin de Muharrem İnce'nin partisine geçeceğini savundu. İşte Orakoğlu'nun bugünkü yazısında yer alan o iddia: "Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce’nin bayram sonrasında CHP’den kopacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na gözün aydın olsun mu diyelim yoksa geçmiş olsun mu?"