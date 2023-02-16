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Siyaset Muharrem İnce okunan selayı hedef aldı!
Siyaset

Muharrem İnce okunan selayı hedef aldı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cuma günü için Perşembe akşamı Yatsı namazından sonra okunan selayı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 23:23:00 - 2023-02-17 00:16:36
Muharrem İnce okunan selayı hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki gösteren depremin acısını yaşarken, süreçle mücadeleyi sabote eden çıkışlar birbiri ardına geliyor.

Cuma günü için Perşembe akşamı Yatsı namazından sonra okunan selayı, depremzedeler için okundu sanan İnce, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İnce çirkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bayrak ve ezan bağımsızlık sembolüdür. Bayraktan, ezandan, seladan rahatsız olmam. Ama on binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı beklerken sela okunmasını doğru bulmam. Cahillik etmeyin, akılsızlık yapmayın.

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Yorumlar

evrensel Müslüman

cahil olmasaydın bu ülkenin Müslüman halkı olduğunu bilseydin tavuklar horuzla kümeste fazla uğraşmasaydın her perşembeyi cumaya bağlayan gece akşam ezanından yatsı ezanı arasında sela okunduğunu bilirdin ama siz bu ülkenin adamı değilsiniz her ne kadar arada cami avlusunda görünsenizde

recep

Bende diyorum ki ; Cahillik etme, akılsızlık yapma. Kimsenin dinine imanına karışma. Bilmediğin alana girme. Anan / baban ördek değil, o ağaçta ne işin var. Allah(C.C.) korusun düşer kolunu başını kırarsın, birde seninle uğraşmayalım.
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