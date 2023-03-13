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Gündem Muharrem İnce, Nevşin Mengü'yü arayıp bunu demiş! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Muharrem İnce, Nevşin Mengü'yü arayıp bunu demiş! Yer yerinden oynayacak

Nevşin Mengü, Cuma akşamı Fox TV yayınında "Muharrem İnce'yi troller şişiriyor" dedi. Cumartesi günü Mengü'yü arayan İnce "Elinde ne veri var da neye göre konuşuyorsun" diye çıkıştı. Nevşin Mengü bunu yayında anlatınca Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi takipten çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 22:38:00 -
Muharrem İnce, Nevşin Mengü'yü arayıp bunu demiş! Yer yerinden oynayacak

CHP'ye yakın gazeteci Nevşin Mengü, Cuma akşamı katıldığı, Fox Tv'de yayınlanan Orta Sayfa programında Muharrem İnce'yi trollerin şişirdiğini iddia etti. Bu sözleri nedeniyle Cumartesi günü İnce'nin kendisini arayıp "acayip şekilde" konuştuğunu belirten Mengü, bunu kendi Youtube kanalındaki canlı yayında anlattı. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi hedef aldı.

İnce, sinirlenip Nevşin Mengü'ye aradı...

Gazeteci Nevşin Mengü, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa isimli programda, sosyal medya trollerinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etti. İddialar üzerine Muharrem İnce sinirlenerek Mengü'yü aradı. Gazeteci Nevşin Mengü, o telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Nereden olacak senin elinde veri!"

"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, 'Bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor' dedi.

Mengü, Muharrem İnce'nin taklidini yaptı!

Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. 'Tamam Muharrem Bey' dedim, telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. İyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, 'Sana ne' falan böyle. Kafa tutuyor böyle. 'Elimde veri var' diyorum, 'yok ya' diyor. Acayip hal yani."

Şahan Göbakar tepki gösterip takibi bıraktı

Nevşin Mengü'nün o videosunu alıntılayan Şahan Gökbakar Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Bir gün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim ben de geri takip edeyim. Sonra, CB adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." dedi.
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