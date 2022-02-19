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Gündem Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül'e rakip çıktı
Gündem

Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül'e rakip çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son dönemde çektiği videolarla sosyal medyanın diline dolanan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e rakip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:30:00 -
Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül'e rakip çıktı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çektiği ilginç videolarla sosyal medyanın diline dolandı.

Sarıgül'e yeni rakip

Mustafa Sarıgül'e yeni rakip çıktı. 2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve yaşanan gelişmeler sonrası partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, zeybek oynadı.

İnce bu görüntülerle Mustafa Sarıgül'e rakip oldu.

 

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Yorumlar

alper

bunun ikisindende bir cacık olmaz yıllarca Şişli beldiye başkanı oldu ve şişlin hangi sorunu çözdü
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