Muharrem İnce Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi
Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’nde yer alan isimler açıklandı. Muharrem İnce’in Memleket Hareketi’nin kurucular kurulu listesinde FED eski ekonomisti Erkin Şahinöz, siyaset bilimi profesörü Ahmet Özalp, avukat Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, yatırım ve bankacısı iş insanı Cüneyt Oğuz gibi isimlerin yer aldığı liste açıklandı.
CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine bayrak açan CHP Yalova eski milletvekili ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Memleket Hareketi’nin kurucular kurulu listesini açıkladı. Muharrem İnce, yaptığı açıklamada dertlerinin memleket olduğunu söyleyerek “Adaylığa daha çok var. Bakarsın başkası olur. Derdimiz geleceğimiz, çocuklarımız” dedi. İşte Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi.
İşte Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan o isimler
Kurucular Kurulu
Ahmet Özalp kimdir? Siyaset Bilimi Profesörü
Ali Rıza Büyükuslu kimdir? İşletme Profesörü Eski Rektör
Ali Tunçcan kimdir? Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan kimdir? Tıp profesörü
Ayber Yağız kimdir? Endüstriyel Tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı kimdir? Avukat
Aykut Demiray kimdir? Bankacı
Barış Tuzlumbay kimdir? Tıp Profesörü
Berk Hacıgüzeller kimdir? Finansal Danışman
Berna Bütüner Karadeniz kimdir? siyaset bilimci
Bilim Neyaptı kimdir? İktisat Doçenti
Burak Hasar kimdir? Diş Hekimi
Cüneyt Oğuz kimdir? Yatırım Bankacısı İş İnsanı
Çiğdem Bayraktar Örp kimdir? yazar yayıncı
Ebru Arıkan kimdir? İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz kimdir? FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren kimdir? Kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner kimdir? Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer kimdir? Avukat
İlhan Düzyürek kimdir? Yönetici
İlkay Yıldırım kimdir? Ekonomist sanayici
İpek Özkal kimdir? Siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu kimdir? Makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, İhracatçı
Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, Fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, Sanayici
Sibel Aracı, Psikiyatrist
Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, Akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi