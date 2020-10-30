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Siyaset Muharrem İnce Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi
Siyaset

Muharrem İnce Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi

Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’nde yer alan isimler açıklandı. Muharrem İnce’in Memleket Hareketi’nin kurucular kurulu listesinde FED eski ekonomisti Erkin Şahinöz, siyaset bilimi profesörü Ahmet Özalp, avukat Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, yatırım ve bankacısı iş insanı Cüneyt Oğuz gibi isimlerin yer aldığı liste açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:40:00 - 2020-10-30 14:43:05
Muharrem İnce Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi

CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine bayrak açan CHP Yalova eski milletvekili ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Memleket Hareketi’nin kurucular kurulu listesini açıkladı. Muharrem İnce, yaptığı açıklamada dertlerinin memleket olduğunu söyleyerek “Adaylığa daha çok var. Bakarsın başkası olur. Derdimiz geleceğimiz, çocuklarımız” dedi. İşte Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi.

İşte Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan o isimler

Kurucular Kurulu

Ahmet Özalp kimdir? Siyaset Bilimi Profesörü

Ali Rıza Büyükuslu kimdir? İşletme Profesörü Eski Rektör

Ali Tunçcan kimdir?  Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan kimdir?  Tıp profesörü

Ayber Yağız kimdir?  Endüstriyel Tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı kimdir?  Avukat

Aykut Demiray kimdir?  Bankacı

Barış Tuzlumbay kimdir?  Tıp Profesörü

Berk Hacıgüzeller kimdir? Finansal Danışman

Berna Bütüner Karadeniz kimdir?  siyaset bilimci

Bilim Neyaptı kimdir?  İktisat Doçenti

Burak Hasar kimdir?  Diş Hekimi

Cüneyt Oğuz kimdir?  Yatırım Bankacısı İş İnsanı

Çiğdem Bayraktar Örp kimdir?  yazar yayıncı

Ebru Arıkan kimdir?  İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz kimdir?  FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren kimdir?  Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner kimdir?  Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer kimdir? Avukat

İlhan Düzyürek kimdir?  Yönetici

İlkay Yıldırım kimdir?  Ekonomist sanayici

İpek Özkal kimdir?  Siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu kimdir?  Makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, İhracatçı

Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, Fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi

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