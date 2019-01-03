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Muharrem İnce, Mansur Yavaş'la bir araya geldi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 19:32
Muharrem İnce, Mansur Yavaş'la bir araya geldi

Muharrem İnce, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a destek ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Muharrem İnce'nin, Yavaş'a adaylığı konusunda desteklerini ilettiği belirtildi.

Yaşar Tüzün de görüşmede yer aldı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de görüşmeye eşlik etti.

 

Ziyaretin ardından Muharrem İnce, Twitter'da kişisel hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:32
  1. Bilecik
  2. Yaşar Tüzün
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Muharrem İnce
  5. CHP
  6. Mansur Yavaş

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