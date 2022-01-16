Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Derdin koltuk!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'erken seçim' çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Sen erken seçim isterken Erdoğan sana derse 'kurultayı niye erteledin' sen de ona 'kriz var, seçim var erteledim' desen o sana ne der. Erdoğan da sana, '2023’teki seçimi, 2024’te yapacağım. Kriz var’ diye konuşsa sen ne diyeceksin? Demokrat değilsin, tutarlı değilsin. Derdin ne derdin koltuk." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Palandöken ile Yakutiye ilçe binalarının açılışına katılmak için Erzurum’a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililere hitaben bir konuşma yaptı. İnce, 2022’de yapılacak sınavların ücretsiz olmasını, Siyasi Partiler Kanunu'nda da değişiklikler yapılmasını tavsiye etti.

"Çakma demokrat bunlar"

Partilerde üyelerin sözünün geçmesi gerektiğini savunan İnce, "Bizde zaten öyle, bunu niye konuşmuyorsunuz demokratlar, demokrat amcalar, demokrat teyzeler, çakma demokratlar. Hadi bütün siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylarını üyeleriyle seçsin. Kanunu değiştirelim. Fakat değiştiremezler onun için çakma demokrattır bunlar. Kendi partisinde demokrasiyi yaşatmayanlar, Türkiye’ye demokrasiyi getiremezler." diye konuştu.

İnce, salonda bulunan gençleri kendisine yaptıkları tezahüratlardan dolayı, "Fazla tezahürat yapmayın, Erzurumspor maçında değiliz." diye uyardı.

Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' tepkisi

Erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen İnce, şöyle konuştu.

"Muhalefet ne istiyor? Erken seçim istiyor. Erken seçimi istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor. Böyle bir kafa olur mu? İktidara, 'gel erken seçim yapalım' diyeceksin ama kendi kurultayını bir yıl erteleyeceksin. Sen erken seçim isterken Erdoğan sana derse 'kurultayı niye erteledin' sen de ona 'kriz var, seçim var erteledim' desen o sana ne der. Erdoğan da sana, '2023’teki seçimi, 2024’te yapacağım. Kriz var’ diye konuşsa sen ne diyeceksin? Demokrat değilsin, tutarlı değilsin. Derdin ne derdin koltuk. Kurultayı erteliyorsun, milletvekillerine ‘kıpırdamayın’ diyorsun. Derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, koltuk."

"Ben adayım ama sizde o cesaret yok"

İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin genel seçimlerde aldığı oydan 4 milyon fazla oy aldığını dile getirdi.

"Kendisine kenara çekil" diyen eski partisi CHP’li yöneticilere gereken cevabı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vereceğini ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 400 bin oy alan Karamollaoğlu ile haftalık görüşmeler yapacaksın, ‘Muharrem İnce kenara çekil’ diyeceksin. Ben niye kenara çekiliyorum. Siz kenara çekilin. 3,5 sene sustum. Kaldı 1,5 yıl. Çıkacağız meydanlara bakalım kim kenara çekilecek." diye konuştu.