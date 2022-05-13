Muharrem İnce: Kabul eden olursa kapının önüne koyarım

Hatay ziyaretinin ardından partisinin il binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle Osmaniye'ye giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce, 6 muhalefet partisinin hazırladığı mutabakat metni ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"O altılı masanın mutabakat metninde de 'Tarihi gerçekler' cümlesine takılıyorum. Ne demek tarihi gerçekler? Yani biz Ermeni soykırımı yaptık mı kardeşim? Ne demek istiyorsunuz? Ya bir çıkın bakalım. Ben Türk'üm, ırkçı değilim, kafatasçı da değilim. Bilimle savunurum her şeyi. Türkler, Ermenilere soykırım yapmamıştır, nokta. Gerekçelerini açıklıyorum. Yahudiler evinde oturuyordu Almanya'da. Naziler geldi bunları evinden aldı. Yahudilerin silahı yoktu, partisi yoktu, Almanları arkadan vurmamıştı, Almanların komşularıyla iş birliği yapmamıştı. Ermeniler, Osmanlı tebaasıydı, Osmanlı'da benim eski devletim, hepimizin eski devleti. Türkiye Cumhuriyeti neyse Osmanlı da o Selçuklu da o. Bizim atalarımız bunlar. Ermenilerin elinde silah var mıydı? Vardı. Ermenilerin partisi var mıydı? Vardı. Ermeniler Ruslarla iş birliği yapıp Osmanlı'yı arkadan vurdu mu? Vurdu. Osmanlı'da arkadan vurulmamak için yerlerini değiştirdi. Yerlerini değiştirirken kötü şeyler oldu mu? Oldu. Türkler Ermenilere kötülük yaptı. Ermeniler de Türklere kötülük yaptı. Dolayısıyla ben bu soykırım meselesini tanımıyorum. CHP'nin içinde tanıyanlar var. Memleket Partisi'nin içinde tanıyan olursa kapının önü oradadır."