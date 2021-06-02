  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat
Çocuğa akıl almaz işkence! Tahtaya bağlayıp üzerine bal döktü ve...
İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu
Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Siyaset Muharrem İnce ittifaka göz kırptı! Parti kurdu ama CHP'nin kuyruğundan kopamamış
Siyaset

Muharrem İnce ittifaka göz kırptı! Parti kurdu ama CHP'nin kuyruğundan kopamamış

CHP'den ayrılıp Memleket Hareketi'ni kurduğu günlerde 'Ben tek başıma yol yürüyeceğim' diyen İnce, Millet ittifakına göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 23:28:00 - 2021-06-02 23:30:05

 Yeniakit.com.tr 

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında konuştu. Cumhur ittifakına hiçbir şekilde dahil olmayacağını söyleyen İnce'ye, 'Millet ittifakı ile de mi masaya oturmayacaksınız?' sorusu yöneltildi. İnce bu soruya, "Hayır öyle bir şey demedim." diyerek cevap verdi.

'İktidardan kurtulmak için Millet ittifakı ile masaya otururum'

"Bu iktidardan kurtulmak için Millet ittifakı ile masaya otururum." diyen İnce, "Ama bu iktidardan kurtulmamız lazım. Bu iktidar ülkeyi kötü yönetiyor. Bu ülkeyi bu metal yorgunluğundan çıkartmak lazım." ifadelerini kullandı. Bu esnada araya giren Nagehan Alçı, "Peki DEVA ve Gelecek Partisi ile masaya oturur musunuz?" dedi.

Yüzde 1,5' beğenmedi!

Muharrem İnce, Alçı'nın sorusuna karşılık şunları söyledi: "Bakın, çok iddialı cümleler kuruyorum. Belki inandırıcı gelmeyebilir. Ama siyaset bir iddia ve ikna işidir. Ben arkadaşlarımla birlikte bu iddiayı gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." Stüdyodakiler Optimar'ın bugün açıklanan anket sonucunu hatırlattı. "Anket sonucuna göre yüzde 1,5 görünüyorsunuz." denilen İnce, "Elini vicdanına koy, 1,5 mu olur?" karşılığını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay