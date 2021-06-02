Muharrem İnce ittifaka göz kırptı! Parti kurdu ama CHP'nin kuyruğundan kopamamış

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CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında konuştu. Cumhur ittifakına hiçbir şekilde dahil olmayacağını söyleyen İnce'ye, 'Millet ittifakı ile de mi masaya oturmayacaksınız?' sorusu yöneltildi. İnce bu soruya, "Hayır öyle bir şey demedim." diyerek cevap verdi.

'İktidardan kurtulmak için Millet ittifakı ile masaya otururum'

"Bu iktidardan kurtulmak için Millet ittifakı ile masaya otururum." diyen İnce, "Ama bu iktidardan kurtulmamız lazım. Bu iktidar ülkeyi kötü yönetiyor. Bu ülkeyi bu metal yorgunluğundan çıkartmak lazım." ifadelerini kullandı. Bu esnada araya giren Nagehan Alçı, "Peki DEVA ve Gelecek Partisi ile masaya oturur musunuz?" dedi.

Yüzde 1,5' beğenmedi!

Muharrem İnce, Alçı'nın sorusuna karşılık şunları söyledi: "Bakın, çok iddialı cümleler kuruyorum. Belki inandırıcı gelmeyebilir. Ama siyaset bir iddia ve ikna işidir. Ben arkadaşlarımla birlikte bu iddiayı gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." Stüdyodakiler Optimar'ın bugün açıklanan anket sonucunu hatırlattı. "Anket sonucuna göre yüzde 1,5 görünüyorsunuz." denilen İnce, "Elini vicdanına koy, 1,5 mu olur?" karşılığını verdi.