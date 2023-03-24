Muharrem İnce ile ilgili flaş iddia! Bu gerçekten doğru mu?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu ile İnce görüşmesi henüz netleşmezken, kulisler hareketlendi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova "Görüşme nisan ayının ilk haftası gerçekleşebilir. CHP lideri ziyaret öncesi birkaç anket görmek istiyor" dedi.

Canova, "Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına bir şey söylemediği ifade ediliyor. Bir rezerv mi tutuluyor. İnce'nin çocukluk hayalinin Milli Eğitim Bakanı olma olduğu biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnce'ye mi teklif edileceği konuşuluyor Ankara'da" ifadelerini kullandı.



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