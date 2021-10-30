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Yerel Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu! Gerçek ortaya çıkınca arbede yaşandı
Yerel

Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu! Gerçek ortaya çıkınca arbede yaşandı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin katıldığı Samsun'un Bafra ilçesindeki Cumhuriyet kutlamalarında ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlarla halay çeken İnce, davulların susmasıyla halaya ara verdi. Daha sonra davulcunun para istediğini düşünen İnce, davulcuya para uzattı ancak olayın aslı farklı çıktı. Davul ve zurna çalan müzisyenleri alkollü bir şahsın, İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine arbede çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:04:00 - 2021-10-30 10:13:42
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu! Gerçek ortaya çıkınca arbede yaşandı

Bafra Gazipaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

İnce oynarken davullar sustu

Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı. İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi.

Davul ve zurna çalan müzisyenleri alkollü bir şahsın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.

Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye alkollü şahsa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı.

İnce alanı terk etti

Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.

 

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