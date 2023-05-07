Muharrem İnce feryat etti! CHP bize Erdoğan’ın eskilerini kurtarıcı olarak gösteriyor!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Seçim çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin hedefinde Millet ittifakı vardı. CHP listelerinden aday olan Gelecek, Deva ve Saadet partililerin seçimden sonra CHP’den ayrılacaklarını iddia etti. İnce şöyle konuştu.

“Ama bu sefer mecliste bir tehlike var. Bir HDP var. İki AK Parti’nin içinde cumhuriyet ile Atatürk ile problemli olanlar var. Üç CHP listelerinde 77 kişi var. Gelecek’li Deva’lı, Saadetli. Pazar günü seçildiklerinde nereye gidecekleri belli değil. CHP’den ayrılacakları kesin.

CHP’yi eleştirmeye devam eden İnce, “Şimdi bize Erdoğan’ın eskilerini kurtarıcı olarak gösteriyorlar.” diye sitem etti.

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