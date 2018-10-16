Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...

"Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı İran safında olurum!" skandalıyla adından bahsettiren CHP'nin eski milletvekili Eren Erdem, dokunulmazlığının sona ermesiyle birlikte gözaltına alındı. Yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Eren Erdem, Muharrem İnce tarafından ziyaret edildi.

Alevi dedesiyle görüşmek istedi



Ziyarete ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İnce, Eren Erdem'in cezaevindeki isteklerinin kabul görmemesini ayıpladı.

Muharrem İnce, "Eren Erdem hücrede tek başına tutuluyor, daktilo istemiş talebi reddedilmiş. Hapishanede herkes inancına göre bir din adamı ile görüşebiliyorken, Eren Erdem Alevi dedesi ile görüşmek istemiş yine izin verilmemiş. Bu ayıba son verilmeli, Eren Erdem özgürlüğüne kavuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cezaevi fotoğrafı İnce'yi yalanlıyor

Tutuklu Eren Erdem'in cezaevinden paylaştığı ilk fotoğrafta kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf, Muharrem İnce'nin "tek başına hücrede tutuluyor" iddiasını da yalanlıyor.

İran skandalı

Eren Erdem, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajında, "Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı İran safında olurum! İran düşerse, bütün doğu düşer!" ifadelerini kullanmış, Türkiye düşmanlığını açıkça ifade etmişti.