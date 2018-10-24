Muharrem İnce, 'Erdoğan'a hayran mısınız?' sorusuna cevap verdi
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir TV programında 'Örnek aldığınız siyasetçi var mı? Erdoğan'a hayran mısınız?' sorusuna cevap verdi.24 Ekim 2018 Çarşamba 22:35
Muharrem İnce, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı '40' programına konuk oldu.
Program formatına göre Buket Aydın, Muharrem İnce'ye 40 soru yöneltti. 21'inci soruda İnce'ye 'Örnek aldığınız siyasetçi var mı? Erdoğan'a hayran mısınız?' sorusu soruldu.
'Hiç işim olmaz. Gereksiz bir soru'
Muharrem İnce soruya 'Hiç işim olmaz. Bu da gereksiz bir soru. Olacak iş mi? Benim örnek aldığım devlet adamı Mustafa Kemal' yanıtını verdi
YORUM YAZ