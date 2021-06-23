Muharrem İnce CHP'yi eleştirdi: Vay, zavallı muhalefet vay

Partisinin il başkanlığının açılışı için Ağrı’ya giden Muharrem İnce, "CHP bugün açıklama yaptı, Sayıştay'a üye seçimine katılmayacaklarmış. Vay, zavallı muhalefet vay” diyerek eski partisine eleştirilerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Ağrı’ya gitti. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi.

"Vay, zavallı muhalefet vay”

Yaptığı konuşmasında HDP ve CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Seçim yok, bir şey yok ama 6 ayda ikinci kez geliyorum Ağrı’ya. Parti binamızı açmaya geldim. HDP’ye oy veriyorsunuz ama bir arpa boyu kadar büyümüyorlar. Türkiye partisi olmuyorlar. Türkiye partisi olmayı istemiyorlar ki. Meclise gelip çalışmıyorlar ki. Sizin sıkıntılarınızı dile getirmiyorlar. CHP bugün açıklama yaptı, Sayıştay'a üye seçimine katılmayacaklarmış. Vay, zavallı muhalefet vay” ifadelerine yer verdi.

İl başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra Cumhuriyet Caddesi’ne geçen İnce, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi.