Muharrem İnce CHP’den istifa gerekçesi ne?

Cumhuriyet Halk Partisinin MYK toplantısından önce basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, kameralar karşısında açıklama yapıyor. İnce'nin kamuoyu önünde yaptığı konuşmasında CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İnce, yaptığı açıklamada, “Ne işimiz var Libya’da diyenlere karşı istifa ediyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum." dedi. İnce konuşmasında şunları söyledi: "Biz seçime giderken dolar 4, 78'di şimdi 8 lirayı buldu. Faiz yüzde 17,25'i buldu ama bütün dünyada eksi. Merkez Bankası rezervimiz 2018'de 80 milyar dolardı şimdi eksi 50 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyorum 130 milyar dolar nerede? Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır. Atatürk diyemeyen CHP’li yöneticilerin olmak içimizi kan ağlatmaktadır. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını çekenler başka. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum, Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Hem 'PKK terör örgütüdür.' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz." sözleri dikkat çekmişti."