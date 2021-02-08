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Siyaset Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?
Siyaset

Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

Muharrem İnce’nin istifasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP, kendi öz evlatlarının kalemini bir bir kırdı. Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarımız’ dediği HDP ve diğer bileşenlerine kucak açılırken parti içindeki ulusalcılar, kemalistler kapı dışarı edildi. Taciz ve tecavüzlerin ayyuka çıktığı CHP’de şimdi de Muharrem İnce depremi yaşınıyor. Muharrem İnce de nihayet CHP’yi terk ediyor. Peki Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 08:32:00 - 2021-02-08 08:33:32
Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

Önce taciz haberleri ardından da üst üste istifalarla sarsılan CHP'yi bir kriz daha bekliyor. Sabah'ın iddiasına göre Muharrem İnce, saat 13.30’da Ankara’da ofisinin önünde açık havada basın toplantısında istifa kararını açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce, bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı. Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de belirginleştirdi.

2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.

Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?
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Siyaset

Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?

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