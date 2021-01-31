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Siyaset Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?
Siyaset

Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

Son dakika haberine göre, CHP’yi HDP ile iş tutmakla eleştiren Muharrem İnce, yeni parti için noktayı koydu. Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni kuracağını açıklayarak CHP’den ne zaman istifa edeceğine ilişin de konuştu. Peki Muharrem İnce ne zaman istifa edecek? Muharrem İnce’ni partisinin ismi ne?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:26:00 - 2021-01-31 16:27:13
Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi? Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

CHP’ye kazan kaldıran Muharrem İnce, Muharrem İnce ayrıca, CHP'den istifa eden üç milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in kuracağı partiye geçeceklerini açıkladı. CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce gündeme ilişkin bomba açıklamalar yaptı.

Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

Memleket Partisi'ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, "Ben de kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim" dedi. İnce "Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz" diyen Muharrem İnce, "İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim." dedi.

Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?
Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?

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Muharrem İnce'nin partisinin logosu nasıl?

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