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Siyaset Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi?
Siyaset

Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi?

Muharrem İnce, CHP içerisinde bayrak kaldıran isimler arasında yer almışı. Memleket Hareketi adı altında bir oluşum kuran Muharrem İnce’nin aynen Mustafa Sarıgül gibi yeni parti kurup kurmayacağı merak ediliyordu. Muharrem İnce’nin CHP’den istifa edip etmeyeceği konuşulurken, Memleket Hareketi kurucular kurulu üyelerinden önemli bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:24:00 - 2021-01-06 16:25:21
Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi?

Son dakika haberine göre; CHP içerisinde genel merkeze karşı bayrak açan Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Sabah’ta yer alan habere göre kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi.

CNN Türk’te Tarafsız Bölge’ye katılan Muharrem İnce, "Yeni parti mi kuracaksınız" sorusuna Muharrem İnce şu yanıtı verdi: Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzetmek. Çağdaş, sosyal demokrat bir parti. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız.” demişti.

Muharrem İnce Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesi

Ahmet Özalp, Siyaset bilimi profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, tıp preofesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal danşman

Berna Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci

Bilin Neyaptı, İktisar doçenti

Burak Hasar, Diş hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, yönetici

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, ihracatçı

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi

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