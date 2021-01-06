Muharrem İnce CHP’den istifa etti mi?
Muharrem İnce, CHP içerisinde bayrak kaldıran isimler arasında yer almışı. Memleket Hareketi adı altında bir oluşum kuran Muharrem İnce’nin aynen Mustafa Sarıgül gibi yeni parti kurup kurmayacağı merak ediliyordu. Muharrem İnce’nin CHP’den istifa edip etmeyeceği konuşulurken, Memleket Hareketi kurucular kurulu üyelerinden önemli bir hamle geldi.
Son dakika haberine göre; CHP içerisinde genel merkeze karşı bayrak açan Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Sabah’ta yer alan habere göre kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi.
CNN Türk’te Tarafsız Bölge’ye katılan Muharrem İnce, "Yeni parti mi kuracaksınız" sorusuna Muharrem İnce şu yanıtı verdi: Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzetmek. Çağdaş, sosyal demokrat bir parti. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız.” demişti.
Muharrem İnce Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesi
Ahmet Özalp, Siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp preofesörü
Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, Finansal danşman
Berna Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci
Bilin Neyaptı, İktisar doçenti
Burak Hasar, Diş hekimi
Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, Sanayici
Sibel Aracı, Psikiyatrist
Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, Akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi