Muharrem İnce, CHP'den istifa etti

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan ve yeni parti kuracağı öğrenilen Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa edeceğini açıkladı. İstifasını e-Devlet üzerinden sunacağını belirten Muharrem İnce, "Atatürk diyemeyenlerle yollarımı ayırıyorum." dedi.

Yeni bir yola çıktıklarını ifade eden İnce, "Hedefimiz yüzde 50 + 1 . Şeffaf ve hesap veren bir siyaseti birlikte kuracağız. Türkiye sahipsiz değildir memleketimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler 'Atanmış rektör istemiyoruz' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler” dedi. Muhalefet hiç bir şey diyemedi. Muhalefet de Cumhurbaşkanı'ndan memnun.

Biz seçime giderken dolar 4, 78'di şimdi 8 lirayı buldu. Faiz yüzde 17,25'i buldu ama bütün dünyada eksi. Merkez Bankası rezervimiz 2018'de 80 milyar dolardı, şimdi eksi 50 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyorum 130 milyar dolar nerede?

Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır.