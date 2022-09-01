  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muharrem İnce CHP medyasını topa tuttu: Harbiden PKK'lı bu
Gündem

Muharrem İnce CHP medyasını topa tuttu: Harbiden PKK'lı bu

Katıldığı youtube kanalında açıklamalarda bulunan Memleket Hareketi'nin Lideri Muharrem İnce, sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın tweetlerini hatırlatarak, CHP medyasını topa tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 23:28:00 -

CHP'nin desteklediği TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a 'Mangır Merdan' diyen Memleket Hareketi'nin Lideri Muharrem İnce, Yanardağ'ın geçmişte attığı rezil tweetleri okudu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Bu adamın tweetlerine bakın, 'Kürtlerin ayrılmasının ve bağımsız devlet kurmasının bence mahsuru yok önemli olan kurulacak devletin netiliği' mangır Merdan'ın tweetleri devam ediyorum.

"Öcalan bence bu konuda haklı"

'Dinci liberal ve ulusalcılar nedeniyle dürüst bir kemalist tartışması bile yapılmıyor. Öcalan bence bu konuda haklı.' diyor. Ben bu adama para verip oy alcam ha istemiyorum oy filan kardeşim.

Daha beteri var, 'Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu saldırıyı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır.' Harbiden PKK'lı bu medyanın hali işte bu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23