Muharrem İnce canlı yayını terk etti! Yayın moderatörü Senem Toluay Ilgaz'dan açıklama geldi

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih konuşmasının verilmesi üzerine çıldırdı.

CHP'li İnce, "Ben konuşuyorum burada. 35 televizyon onu veriyor zaten. Acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil" şeklindeki ifadelerle canlı yayını terk etti.

Haber Global'de ekranlara gelen 'Neden?' isimli programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Sayın Muharrem İnce, Fetih kutlamasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına dönmemizden sonra yayını terk etti. Üzüldüğümü bilin yeter" dedi.