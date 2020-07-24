Muharrem İnce Ayasofya’ya gidiyor mu? Muharrem İnce Ayasofya Camisine geldi mi?

CHP’li Muharrem İnce’nin Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya gideceği ancak camiye girmeyerek namazını dışarıda halkın arasında kılacağı öğrenildi. Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki evinden çıkışı öncesinde açıklamalarda bulunan İnce, “Pandemi sürecinde Ayasofya’nın ibadete açılacağı haberleri çıkınca bana ‘Cuma namazına gider misiniz’ diye sordular. Ben de ‘Böyle bir pandemi ortamında ibadete açılırsa yoğun bir katılım olacağı için ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğinden mutlaka bir davet olması lazım. Böyle bir davet olursa giderim’ dedim. Ben ibadete açılacağı üzerine bu yorumu yaptım. Ama Diyanet İşleri Başkanı ‘Ezan bir davettir. Başka bir davete gerek yok’ dedi. Bu kadar basit ve herkesin bildiği bir dini bilgiyi, yani ezanın bir davet olduğunu her halde 83 milyonun 83 milyonu da bilir. Evvelsi gün ise Diyanet İşleri Başkanı bana telefon etti. ‘Sizi davet ediyorum’ dedi. Bugün elbette ezanın davetine uyacağız. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine uyup uymadığımı herkes görecek. Diyanet İşleri Başkanı'na da Nabi’nin kasidesinden bir iki dize okumak istiyorum. Nabi kasidesinde; ‘Oraya unvanla girilmez. Züht ve takva sıraya sokar askerlerini Ayasofya’da’ diyor” demişti.