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Siyaset Muharrem İnce adaylığını açıkladı: Çatı aday fikri doğru değil!
Siyaset

Muharrem İnce adaylığını açıkladı: Çatı aday fikri doğru değil!

Yeni kurulan Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, çatı aday fikrinin doğru olmadığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 08:29:00 - 2021-06-13 08:29:24
Muharrem İnce adaylığını açıkladı: Çatı aday fikri doğru değil!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şişli'de partisinin İstanbul il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan İnce, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum, 'Bu parti şirazesinden çıktı, bu artık Atatürk'ün partisi değil' diyorsan, memnuniyetsizsen, gidişatı iyi görmüyorsan işte tam olarak senin yerin Memleket Partisi.

CHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye gitmiş çok kardeşim var biliyorum, onları da Memleket Partisi'ne davet ediyorum. HDP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum, diyorsanız ki 'Bunların Türkiye partisi olmak gibi bir amaçları yok, bunlar terörle aralarına mesafe koyamıyor. PKK terör örgütüdür diyemiyor, buna rağmen bunlar büyüyemez, artık HDP'ye oy vermekten vazgeçtim' seni de bekliyorum Memleket Partisi'ne."

"Cumhurbaşkanlığına adayım"

Erken seçime hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen İnce, "Vallahi erken seçime biz hazırız, varız. Siz sadece seçime katılmayı kolaylaştırın. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu, 50 + 1 almak lazım. O zaman çatı adayı doğru değildir, ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın', evet tabi olacağım" diye konuştu.

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